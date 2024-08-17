" في أمسية احتفالية أقامها الجنود الأوكرانيون على شرف صدهم لإحدى الهجمات الروسية على بلادهم، وبينما كانوا يحتسون الخمر، خطرت فكرة تفجير خط أنابيب نورد ستريم الذي ينقل الغاز بين روسيا وأوروبا على بال الجنود السكارى" .. تلك هي التفاصيل التي قدمتها صحيفة "وول ستريت جورنال" تحت عنوان القصة الحقيقة لتفجير نورد ستريم ..

يقول التقرير الذي قوبل بالرفض والنفي من الجانب الأوكراني إن المسؤولين الأوكرانيين قرروا المضي في تنفيذ الخطة، رغم طلب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إيقافها بعد كشف تفاصيلها من قبل أجهزة الاستخبارات الهولندية، كما أشارت الصحيفة إلى أن كلفة العملية قاربت الـ 300 ألف دولار،

ونُفذت عبر مجموعة غواصين مدنيين استأجروا يختًا صغيرًا مع طاقمه ..

وفي السياق .. فإن المعلومات والشهادات الواردة في تقرير "وول ستريت جورنال" تتقاطع مع نتائج جديدة للتحقيق في القضية التي تتم متابعتها منذ عامين تقريبًا، كشف عنها القضاء الألماني بعد إصداره مذكرة توقيف بحق غواص أوكراني محترف يدعى فولديمير، فيما أفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن القضاء يشتبه في أن يكون فولديمير قد نقل المتفجرات على متن مركب شراعي رفقة غواصين أوكرانيين آخرين عرفا باسم يوفين يو، وسفيتلانا يو إلى منطقة الأنابيب في بحر البلطيق، في الوقت الذي تنفي فيه كييف تورط سلطات البلاد أو الاستخبارات بعملية التفجير..