بسبب "بث مباشر".. استخراج جثمان مصرية بعد شهر من الوفاة (فيديو إرم)

بعد شهر من الوفاة.. النيابة العامة في مصر تستخرج جثمان سيدة وتكشف أسرار إهمال طبي مروع.

في واقعة غريبة ومثيرة للجدل، النيابة أمرت باستخراج جثمان السيدة بعد مرور شهر على وفاتها، لفحصها طبيا وتشريحيا، وسط اتهامات صادمة بالإهمال الطبي الجسيم.

السيدة خضعت لعملية استئصال غضاريف في مستشفى خاص في منطقة الشيخ زايد، لكن ما حدث كان مفاجئا "جرح طويل في ظهرها بدلا من التقنية الدقيقة المتفق عليها".

ابنتها أطلقت صرخة استغاثة عبر بث مباشر على أحد المواقع الإعلامية المصرية، كشفت عن تدهور حالتها واتهام الطبيب بالتهرب وإنكار المسؤولية، والتقرير الطبي كشف عن قطع في غلاف الحبل الشوكي، تسبب بشلل جزئي أدى إلى وفاتها بعد شهر من العملية.