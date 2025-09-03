"سلّموا على بوتين وكيم".. رسالة ساخرة من ترامب للرئيس الصيني (فيديو إرم)

في لحظة لافتة على مسرح السياسة الدولية.. لم يفوّت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفرصة لترك بصمة تهكميّة كما يصفها البعض على مشهد استثنائي من بكين في الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية.

أخبار ذات علاقة هل يخفي البيت الأبيض "سرا" عن صحة ترامب؟

وبمناسبة ظهور الزعماء "الحلفاء" شي جين بينغ إلى جانب فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون في عرض عسكري مهيب كتب ترامب عبر "تروث سوشيال" رسالة حملت نبرة من السخرية "أتمنى للرئيس شي احتفالاً عظيماً و أرجو أن تبلغوا تحياتي لبوتين وكيم.. لأنكم تتآمرون ضد الولايات المتحدة".



لكن خلف الكلمات الساخرة ألقى ترامب قنبلة سياسية مذكّراً الصين بتضحيات آلاف الجنود الأمريكيين الذين قضوا في سبيل تحريرها من الغزو الياباني خلال الحرب العالمية الثانية متسائلاً ما إذا كان شي سيذكر فضل واشنطن في تلك اللحظة التاريخية.

تصريح ترامب لم يكن مجرد تعليق عابر بل رسالة مشفرة تكشف عن تصاعد القلق الأمريكي من تحالف ثلاثي يضع واشنطن في مواجهة مباشرة مع خصومها التاريخيين.