نقيب أطباء السويداء يروي لـ "إرم نيوز" لحظات اقتحام المستشفى الوطني

11 أغسطس 2025، 11:08 ص

قال نقيب الأطباء في السويداء، الدكتور عمر عبيد، في تصريح خاص حول فيديو الإعدام الذي تم تداوله مؤخرًا في المستشفى الوطني بالسويداء، إنّه كان متواجدًا في المستشفى لحظة اقتحام عناصر من الأمن العام للمبنى.

وأضاف الدكتور عبيد لـ "إرم نيوز" أن العناصر الأمنية أجبرت جميع الكوادر الطبية على التجمع داخل حرم المستشفى، ثم أقدموا على قتل المهندس محمد بوحصاص بدم بارد داخل هذا المكان الآمن، رغم أنه لم يكن من الكادر الطبي، بل حضر فقط لتقديم المساعدة والدعم.

وأدان الدكتور عبيد بشدة هذه الجريمة، مطالبًا بمحاسبة كلّ من نفذ وأصدر الأوامر بهذا الهجوم على المستشفى الوطني في السويداء، محملًا الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تعرَّض لها أهالي المحافظة، داعيًا إلى تحرك عاجل لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

