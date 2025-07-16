كمين دموي في محج قلعة.. من حاول تصفية المقاتل الروسي تيمور خيزاريف؟

في قلب داغستان وتحديداً في عاصمتها محج قلعة.. شهدت المدينة محاولة اغتيال مروعة هزّت عالم الرياضات القتالية.

فقد نصب ملثمان كميناً للمقاتل الروسي الشاب تيمور خيزاريف قرب موقف سيارته، وأمطراه بوابل من الرصاص بلغ نحو 10 طلقات، قبل أن يلوذا بالفرار برفقة شريك ثالث في سيارة "لادا بريورا" بيضاء.

الرصاصات الخمس التي اخترقت جسد تيمور أصابته في الكتف والصدر واليد، لكنه نُقل على الفور إلى المستشفى، حيث أُجريت له عملية جراحية عاجلة وأكد الأطباء أن حالته مستقرة.

شهود عيان كشفوا أن المهاجميْن وجها شتائم مهينة لعائلة خيزاريف؛ ما يشير إلى أن دوافع الهجوم قد تكون شخصية أو ثأرية.

القضية أثارت ضجة كبيرة، والشرطة أطلقت خطة أمنية واسعة لتعقب الجناة، في حين ينتظر الرأي العام تطورات التحقيق في محاولة اغتيال أحد ألمع نجوم MMA في روسيا.