زيلينسكي يشيد بقرار الولايات المتحدة "التاريخي" تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
logo
فيديو
فيديو

من سائق توصيل إلى بطل.. ما قصة مطارد النشّالين في لندن؟

عبدالفتاح عيسىغدير غفر
عبدالفتاح عيسى,
غدير غفر
17 أغسطس 2025، 4:56 م

في شوارع  لندن المزدحمة.. برز اسم دييغو غالدينو سائق توصيل برازيلي كظاهرة غير متوقعة تحولت إلى حديث الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.. فالرجل لم يكتفِ بتسليم الطلبات بل قرر مطاردة النشالين بنفسه موثقاً مغامراته بعدسة كاميرا مثبتة على جسده ناشراً مقاطع تخطى بعضها حاجز الـ12 مليون مشاهدة على حسابه الشهير.

غالدينو الذي ورث روح المواجهة من والده الشرطي لم يعد يعمل وحيداً فقد شكّل شبكة صغيرة تضم نحو عشرين سائق توصيل يتواصلون عبر واتساب لرصد أي محاولة نشل في شوارع العاصمة.. وبمجرد أن يلمح مشبوهاً يصدح بصوت: "احذروا النشالين" ليثير انتباه المارة ويُربك اللصوص.

لكن المبادرة أثارت أيضاً جدلاً فخبراء الجريمة يرون أنها استعراض أكثر من كونها حلاً فعلياً فيما يعتقد آخرون أن هذه الفيديوهات قد ترسم صورة مبالغا فيها عن خطورة لندن.. ورغم ذلك يبقى غالدينو مصراً على مهمته معتبراً نفسه درعاً شعبية في مواجهة موجة سرقات الهواتف التي تُسجل حادثة منها كل ست دقائق.

أخبار ذات علاقة

مقاطعه حصدت الملايين.. مطارد النشالين يصبح ظاهرة في لندن (فيديو)

مقاطعه حصدت الملايين.. مطارد النشالين يصبح ظاهرة في لندن (فيديو)

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC