من سائق توصيل إلى بطل.. ما قصة مطارد النشّالين في لندن؟

في شوارع لندن المزدحمة.. برز اسم دييغو غالدينو سائق توصيل برازيلي كظاهرة غير متوقعة تحولت إلى حديث الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.. فالرجل لم يكتفِ بتسليم الطلبات بل قرر مطاردة النشالين بنفسه موثقاً مغامراته بعدسة كاميرا مثبتة على جسده ناشراً مقاطع تخطى بعضها حاجز الـ12 مليون مشاهدة على حسابه الشهير.

غالدينو الذي ورث روح المواجهة من والده الشرطي لم يعد يعمل وحيداً فقد شكّل شبكة صغيرة تضم نحو عشرين سائق توصيل يتواصلون عبر واتساب لرصد أي محاولة نشل في شوارع العاصمة.. وبمجرد أن يلمح مشبوهاً يصدح بصوت: "احذروا النشالين" ليثير انتباه المارة ويُربك اللصوص.

لكن المبادرة أثارت أيضاً جدلاً فخبراء الجريمة يرون أنها استعراض أكثر من كونها حلاً فعلياً فيما يعتقد آخرون أن هذه الفيديوهات قد ترسم صورة مبالغا فيها عن خطورة لندن.. ورغم ذلك يبقى غالدينو مصراً على مهمته معتبراً نفسه درعاً شعبية في مواجهة موجة سرقات الهواتف التي تُسجل حادثة منها كل ست دقائق.