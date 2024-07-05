تُوفيت في حادث سير مروع.. من هي لونا الشبل؟



ليست اسمًا عاديًا في سورية، لونا الشبل في ذمة الله فمن هي مستشارة الرئاسة السورية، التي فارقت الحياة بعد حادث سير مروع؟

على أحد الطرق المؤدية لدمشق في منطقة يعفور بريف العاصمة، قضت مديرة المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية السورية لونا الشبل، حاملة معها سنوات من العمل بين خبايا القصر الرئاسي، وصلاحيات واسعة، بعدما نقلت إلى مستشفى الشامي في دمشق، لمحاولة إنقاذ حياتها التي فشلت بعد 3 أيام من الحادث الدامي.

وُلدت الشبل عام 1975 في مدينة السويداء جنوب سورية، وتخرجت في جامعة دمشق قسم اللغة الفرنسية عام 2003، عملت لسنوات كمذيعة في قنوات الجزيرة، لكنها استقالت منها عام 2010، وعادت إلى دمشق لتظهر على شاشات "الإعلام الوطني"، ومن بينها قناة "الدنيا"، وبعد سنة من العمل الإعلامي في سورية، انتقلت إلى قصر الرئاسة، لتعمل كمديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية السورية، وفي عام 2020 عُينت رسميًا مستشارة خاصة في قصر الرئاسة.

خضعت لونا الشبل منذ سنوات لعقوبات أمريكية وبريطانية، كما شاركت الشبل في جولات التفاوض الخاصة بسوريا في جنيف كعنصر محوري، وظهرت في السنوات الأخيرة مرات عدة على شاشات محلية سورية كمتحدثة عن الوضع المعيشي والأزمات الداخلية.