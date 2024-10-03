ما المحطات الرئيسية التي أدت إلى "أخطر أزمة" في المنطقة منذ عقود؟

منطقة الشرق الأوسط في خضم "أخطر أزمة بالمنطقة منذ عقود".

صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية ترى أن ساحات القتال الرئيسية هي قطاع غزة ولبنان وإسرائيل

وأوردت الصحيفة البريطانية في تقرير لها 12 محطة رئيسية تسببت في إشعال المنطقة

28 يوليو: وصول مفاوضات الرهائن إلى طريق مسدود

30 يوليو: اغتيال القيادي الكبير فؤاد شكر في بيروت

31 يوليو: اغتيال إسماعيل هنية بطهران

1 سبتمبر: العثور على جثث 6 رهائن إسرائيليين في غزة

17 سبتمبر: هجمات "البيجر" بعناصر حزب الله اللبناني

18 سبتمبر: تفجير أجهزة اتصال "ووكي توكي"

19 سبتمبر: إسرائيل تكثف قصفها للجبهة الشمالية

20 سبتمبر: اغتيال إبراهيم عقيل مؤسس قوة "الرضوان"

25 سبتمبر: حزب الله استهداف تل أبيب لأول مرة

27 سبتمبر: اغتيال حسن نصر الله

1 أكتوبر: إسرائيل تعلن عن توغل بري في لبنان

في ذات اليوم إيران تستهدف إسرائيل بنحو 180 صاروخاً رداً على اغتيال هنية ونصر الله

فهل دخلت المنطقة مرحلة اللاعودة؟