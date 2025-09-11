عناق ثم قبلة.. صورة نيفيز مع أرملة جوتا تُشعل الغضب (فيديو إرم)

عناق يشعل الجدل، أعقبه قبلة من نجم الهلال السعودي روبن نيفيز لأرملة نجم ليفربول سابقًا جوتا، صورة التقطتها مجلة Guia وأشعلت عاصفة من الجدل بعدما ظهر وهو يعانق أرملة زميله الراحل خلال حفل تأبين.

نيفيز سارع للرد نافيًا أي إساءة، وموضحًا أن اللقطة لم تكن سوى محاولة لمواساة أسرة صديقه حيث قال عبر حساباته : "أنا وزوجتي ديبورا معًا منذ أكثر من 11 عامًا ونعيش بسعادة وفخر، ولم ندخل يومًا في جدل. دعمنا زوجته وعائلتها، واختيار هذه الصورة للنشر لم يكن محترمًا للموقف".

من جانبه، هاجم مدرب اللاعب والهلال السعودي برونو المجلة، واصفًا نشر الصورة بأنه "تجاوز غير مقبول للقيم والإنسانية".

ويأتي هذا الجدل بعد وقت قصير من وفاة جوتا في حادث سير أليم، انتشرت تفاصيله على نطاق واسع وأثارت حزنًا عميقًا في الأوساط الرياضية.