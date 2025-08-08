ثمانيني هندي يفقد مليون دولار بسبب "نساء مزيّفات" (فيديو إرم)

مليون دولار تَذوب في وهم عاطفي زائف.. وقصة رجل مسن يُخدع عبر الإنترنت!

في حادثة مروعة هزّت مدينة مومباي الهندية، وقع رجل يبلغ من العمر 80 عاماً ضحية لعملية احتيال إلكتروني معقدة استمرت أكثر من عامين، خسر خلالها نحو مليون دولار.

بدأت القصة عندما تعرف الرجل على أربع نساء عبر موقع فيسبوك، وبسبب شعوره بالوحدة والحاجة إلى علاقة عاطفية، تواصل معهن عبر تطبيق واتساب.

طلبت النساء مبالغ مالية تحت ذرائع مختلفة، منها مصاريف علاج أطفال، ومشاكل صحية، بل وتفاقم الاحتيال عندما ادّعت إحداهن وفاة أخرى وطلبت أموالاً لتسديد نفقات المستشفى، مهددة بالانتحار إن لم تُستجب طلباتها.

استنزف الرجل جميع مدخراته المالية، كما استدان من أفراد أسرته، حتى تدخل ابنه وقدم بلاغاً لشرطة الجرائم الإلكترونية.

تم نقل الرجل إلى المستشفى بعد تعرضه لصدمة نفسية وتشخيص إصابته بالخرف، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً موسعاً لتعقب الشبكة الإجرامية.

تحذر السلطات الآن من مخاطر الثقة العمياء عبر الإنترنت، خاصة بين كبار السن الباحثين عن علاقة عاطفية، في ظل تنامي عمليات الاحتيال الإلكتروني.