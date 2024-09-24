15 ثانية صنعت نجما.. جزائري يحطم الأرقام القياسية على "تيك توك"

من قلب محل حلاقة متواضع انفجرت شرارة نجومية غير متوقعة.. شاب جزائري بسيط، وهاتف ذكي و15 ثانية من الرقص كانت كل ما احتاجه هذا الشاب المحظوظ ليحصد ملايين المشاهدات، ويصبح حديث العالم.

الجزائري "سبينيا ديزاد" استطاع جذب أنظار الملايين بفيديو بسيط على "تيك توك"، إذ قدم رقصة عفوية داخل محله على أنغام أغنية "هو لوف ذا سان".. الفيديو حقق أكثر من 15 مليون مشاهدة خلال ساعات فقط، إلى جانب 700 ألف إعجاب و100 ألف مشاركة.

الأمر لم يتوقف عند حدود الفيديو، بل انتشرت الرقصة بسرعة عبر مختلف منصات التواصل ليتم تحويلها إلى "ميمز" ساخر استخدمه رواد التواصل للتعبير عن مواقف محرجة أو مرحة.

ومع تزايد شهرة ديزاد، أطلق صفحة جديدة على "تيك توك" بنظام دفع "بيطا" ليصل عدد متابعيه إلى 200 ألف في أيام قليلة، حتى إن المشاهير الجزائريين شاركوا في تقليد رقصته العفوية التي شبهها البعض برقصة "ياسين سينغيز"، الشاب التركي الذي هز بطنه بطريقة بسيطة، وأصبح علامة مسجلة.