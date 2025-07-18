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مشهد فاضح لميلياردير أمريكي على العلن   
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عناق حميمي مع مديرة بشركته.. مشهد فاضح لملياردير أمريكي على العلن (فيديو)

هاني رعدرشا اللبان
هاني رعد,
رشا اللبان
18 يوليو 2025، 12:42 م

أشعلت لقطة مباشرة خلال حفل فرقة Coldplay في بوسطن بأمريكا مواقع التواصل، بعدما ظهر أندرو بايرون، الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer للذكاء الاصطناعي، على شاشة العرض في الحفل وأمام الجميع في ملعب جيليت، وهو يلف ذراعه بطريقة غير لائقة حول رئيسة قسم الموارد البشرية في الشركة، كريستين كابوت، في مشهد حميمي محرج.

تسببت اللقطة بإحراج شديد وسط ذهول الحاضرين، فطرفاها متزوجان من أشخاص آخرين، وسرعان ما أظهرا التوتر فور ظهور الكاميرا، حيث انخفض أندرو فجأة وأخفت كريستين وجهها بيدها، مدركة حجم النقد الذي سيطالها مع انتشار المقطع.

المشهد انتشر كالنار، وعلق مغني الفرقة قائلًا:"إما أنهما خجولان أو يخونان"، بعدما دفعت الفضيحة الجمهور للبحث وكشف هويتهما، وسط موجة من التعليقات الساخرة والمطالبات بالاستقالة.

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