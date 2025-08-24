"مشافٍ أم مسالخ؟".. شاب يثير الجدل من قلب حمص السورية

شاب سوري يفجّر قنبلة من أمام مشفى بحمص: "هنا لا يُعالج المرضى.. هنا يموت الناس تحت وطأة الإهمال".

في مشهد صادم أثار موجة واسعة من الجدل، ظهر شاب سوري في بث مباشر من أمام مشفى "ابن الوليد" بمدينة حمص، مهاجماً واقع القطاع الصحي وواضعاً إصبعه على جرح يؤلم شريحة واسعة من السوريين. وصف المشفى بـ"المسلخ البشري"، وقال إنه فقد خمسة من عائلته بسبب الإهمال الطبي وسوء العناية.

تحدث الشاب بغضب عن غياب الرقابة، مطالباً محافظ حمص بالاهتمام بالمشافي بدلاً من مطاردة الدراجات النارية والبسطات، وانتقد إنفاق التبرعات على مشاريع غير ضرورية، فيما الناس تموت في قاعات الانتظار.

محاولة أحد الأشخاص منعه من التصوير زادت الموقف توتراً، ليرفع الشاب سقف خطابه قائلاً: "تبنون الجوامع والناس تنام في الشوارع".

لاحقاً، ردت مديرية الصحة بنفي وجود تقصير، في حين تواصل الجدل بين من اعتبره صوت حق، وآخرين رأوه تطاولاً.