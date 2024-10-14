هل نجا ترامب "مجدداً" من محاولة اغتيال ثالثة؟

السلطات الأمريكية تحبط محاولة اغتيال محتملة جديدة للمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب في كاليفورنيا، حيث تم توقيف رجل مسلح ببنادق ومسدسات، يحمل تصاريح مزوّرة بالقرب من تجمع انتخابي لترامب في وادي كوتشيلا، ووفقا لعمدة المقاطعة قد تكون هذه "محاولة اغتيال ثالثة" تم إحباطها.

مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أعلن أن الحادث لا يُعتبر محاولة اغتيال، مشيرًا إلى أن حياة ترامب لم تكن في خطر.

المشتبه به يبلغ من العمر 49 عامًا، من لاس فيغاس، تم اعتقاله عند نقطة تفتيش أمنية حيث عُثر بحوزته على أسلحة نارية وذخيرة ذات سعة عالية. أطلق سراحه لاحقًا بكفالة قدرها 5000 دولار بعد أن وُجهت إليه تهم حيازة أسلحة وذخيرة بشكل غير قانوني.

بيان من مكتب العمدة أكد أن سلامة ترامب أو المشاركين في الفعالية لم تكن في خطر.

وأفاد مكتب المدعي العام الفيدرالي في لوس أنجلوس أن التحقيق جارٍ رغم عدم تنفيذ اعتقالات فيدرالية حتى الآن.

وتأتي هذه الحادثة بعد أن نجا ترامب سابقًا من محاولتي اغتيال، الأولى كانت في يوليو خلال تجمع في بنسلفانيا، والثانية في سبتمبر بالقرب من ملعب الغولف الخاص به في فلوريدا.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر في الخامس من نوفمبر، تزداد التوترات الأمنية، لا سيما في ظل تصاعد المخاوف من التهديدات الإيرانية المزعومة التي تستهدف حياة ترامب، وفق تقارير .