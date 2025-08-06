طعن خبازا بعد 4 سنوات من خلاف على "شطيرة" (فيديو إرم)

شهد أحد مخابز مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية هجومًا عنيفًا من زبون ساخط عاد بعد أربع سنوات ليحاسب أصحاب المتجر... على شطيرة.

بدأت القصة باقتحام رجل مسلح متجر الشقيقين عابد ومحمد أسعد، مدّعيًا أنه تناول شطيرة باذنجان بدلًا من شطيرة البيض التي طلبها قبل أربع سنوات، وأنها تسببت له بمشاكل صحية.

رغم محاولات التهدئة من قبل الأخوين وعرض تعويضه بدأ الرجل بالصراخ ثم استل سكينًا وطعن محمد في صدره، بينما أصيب عابد في ذراعه عندما حاول الدفاع عن شقيقه، حيث تم نقل الضحيتين إلى المستشفى، ووُصفت حالتهما بالمستقرة.

الشرطة أكدت تفاصيل الهجوم، مشيرة إلى أن الجاني فر من المكان وما زال طليقًا، بينما تتولى وحدة الجرائم الكبرى التحقيق في القضية.