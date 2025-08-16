"حب سياسي".. مغازلة بين بوتين وترامب وهمس عن الانتخابات (فيديو إرم)

رقصة دبلوماسية رومانسية.. هكذا بدا لقاء بوتين وترامب في ألاسكا، لكن لا تخدعك الكلمات الرقيقة، هذا ليس حبًا شخصيًا، بل هو استعراض قوة سياسي ودبلوماسي، مليء بالمغازلة المبطنة والتحركات الاستراتيجية.

بوتين بدأ اللقاء بإطراء دبلوماسي، مشيرًا إلى أن قرارات ترامب كانت كفيلة بمنع الحرب في أوكرانيا، وكأن كل كلمة منه مدروسة لتُظهر السيطرة..

ترامب رد بالمجاملة، مجاملة تبدو لطيفة لكنها تحمل رسالة واضحة.. التفاهم الظاهري بين الرجلين قائم، رغم أن الواقع الدولي يثبت خلافهما العميق.

الجانب الأكثر إثارة هنا يتعلق بـالانتخابات المزورة لعام 2020.. بوتين منح ترامب دعمًا ضمنيًا لروايته، مشيرًا إلى أن التصويت بالبريد يجعل الانتخابات عرضة للتزوير..

ترامب استغل هذه اللحظة لإعادة التأكيد على نظريته، بينما يحقق بوتين مكاسب استراتيجية عبر تعزيز صورته الدولية ونفوذه على السياسة الأمريكية.

الرمزية واضحة.. بوتين يتحكم بالحوار، ويضع ترامب في موقف يبدو فيه وكأنه تابع لرغباته.. ما حدث في ألاسكا ليس مجرد نقاش سياسي، وفق صحيفة الغارديان البريطانية، إنه إذلال دبلوماسي متقن، واستعراض قوة إعلامي محسوب.

المغازلة بين الرجلين، مع الإشارات الخفية حول الانتخابات المزورة، تكشف لعبة سياسية مزدوجة.. ترامب يسعى لاستعادة صورته السياسية، وبوتين يضمن تلميع صورته على الساحة الدولية، مع ممارسة نفوذ مباشر على الداخل الأمريكي..

هل الحب في السياسة مجرد واجهة، والمغازلة أداة نفوذ؟