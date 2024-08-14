14 أغسطس 2024، 3:01 ص

14 أغسطس 2024، 3:01 ص

14 أغسطس 2024، 3:01 ص

14 أغسطس 2024، 3:01 ص



إذا كنت تبحث عن تجارب فريدة وغير تقليدية

إليك خمس وجهات سياحية غريبة

وفقًا لموقع "Travel Triangle"

بحيرة الرعب (تنزانيا)

بحيرة ناترون ذات المياه الحمضية

تحول الحيوانات الميتة إلى مومياوات

رغم خطورتها تجذب طيور النحام الصغير والسياح

أفضل وقت للزيارة "يونيو – أغسطس"

الغابة الميتة (ناميبيا)

واحة جافة تحيط بها كثبان رملية برتقالية

تقف الأشجار الميتة كشاهد على حرارة الشمس الساطعة

أفضل وقت للزيارة"مارس – مايو"

شلالات اللهب الأبدي (نيويورك)

شلال ينبعث من قاعدته غازا طبيعي

يمكن إشعاله ليظل متوهجًا طوال العام

أفضل وقت للزيارة"أبريل – أكتوبر"

نهر الألوان الخمسة (كولومبيا)

يعرف بنهر قوس قزح السائل

تتلون مياهه بألوان زاهية خلال الصيف

أفضل وقت للزيارة"يونيو – نوفمبر"

قلعة القطن (تركيا)

تسمى باموكالي وهي برك دافئة مميزة

تتشكل من رواسب كربونات الكالسيوم

وهي وجهة مثالية للسياحة العلاجية

أفضل وقت للزيارة"أبريل – يونيو"