بعد حادثة إطلاق النار على دونالد ترامب غابت زوجته ميلانيا عن الظهور العلني وسط تساؤلات عن سبب غيابها في ظل حادثة مهمة كهذه.

غياب ميلانيا لا يشير إلى وجود مشاكل مع زوجها ترامب أو عدم اهتمام سياسي منها؛ لأنها شخصية استراتيجية، وتدرك قوة الصورة، إضافة إلى أنها كتومة ونادراً ما تتحدث، ورغم عدم تحدثها في المؤتمر الجمهوري الأخير إلا أن حضورها لا يزال محسوساً.

ميلانيا التي تتمتع بشعور قوي بالاستقلالية والقدرة على التصرف واجهت تحديات في علاقتها مع ترامب لا سيما فيما يتعلق بمزاعم خيانته لها إلا أنها مارست وتمارس سلطتها بشكل استراتيجي ولا تتسرع في اتخاذ القرارات.

كسيدة أولى تتبع ميلانيا نهجا غير تقليدي فهي لا تشعر بأنها ملزمة بتفسير تصرفاتها للعامة، وغالباً ما تعمل خلف الكواليس وعند الضرورة تدخل إلى دائرة الضوء، وتعالج القضايا بشكل استراتيجي كالتقليل من أهمية الخلافات المحيطة بسلوك ترامب الأمر الذي يميزها عن السيدات التقليديات.

في السياسة الأمريكية، تتمتع ميلانيا ترامب بشخصية قوية وغامضة، ولا ينبغي تفسير غيابها عن الأحداث العامة الأخيرة على أنه انسحاب بل هو خيار استراتيجي، إذ تعمل من وراء الكواليس مستخدمةً نفوذها لتشكيل التصورات وتعزيز أجندتها وبينما تتنقل بين تعقيدات دورها كسيدة أولى من الواضح أن ميلانيا قوة لا يستهان بها في السياسة الأمريكية.