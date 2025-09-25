ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

نيكوتين دون دخان.. ماذا تعاطى الرئيس البولندي باجتماع الأمم المتحدة؟
فيديو

نيكوتين دون دخان.. ماذا تعاطى الرئيس البولندي باجتماع الأمم المتحدة؟

طلبه من أحدهم فوصل، قبل أن يضعه سريعا في جيب سترته بعد أن تناول القليل منه، الرئيس البولندي  كارول نافروتسكي يفجر الجدل بعد تناوله "السنوس"، في اجتماع للأمم المتحدة. 

يتناوله أثناء الاجتماع علنا أمام الكاميرات، أما عن "السنوس"، فهو أحد منتجات النيكوتين ويأتي في أكياس صغيرة ويوضع تحت الشفة، ويستخدم دون تدخين، في وقت أعادت فيه هذه الحادثة الذاكرة لشبيهة لها، كانت قد تسببت بحرج للرئيس ذاته خلال مناظرة تلفزيونية سابقة، إذ غطى وجهه بيده ولمس فمه باليد الأخرى، مما أثار شكوكا حول إدمانه، بينما ذكرت وسائل الإعلام البولندية أن نافروتسكي قد يكون مدمنا على بعض أنواع التبغ. 

