جريمة مروعة داخل قطار.. لاجئة أوكرانية تُقتل بدم بارد في أمريكا

هربت من أهوال الحرب في أوكرانيا… لكنها وجدت الموت في قطار بأمريكا.

إيرينا زاروتسكا، لاجئة أوكرانية تبلغ من العمر 23 عامًا، قُتلت طعنًا داخل قطار في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، في هجوم وصفته الشرطة بأنه عشوائي وبلا سابق إنذار.

كاميرات المراقبة التقطت اللحظات الأخيرة: إيرينا، بزيّ عملها، تجلس بهدوء داخل العربة… قبل أن يتقدّم منها رجل، ويطعنها ثلاث مرات، واحدة منها على الأقل في الرقبة.

القاتل، ديكارلوس براون جونيور، 34 عامًا، غادر القطار عند المحطة التالية… تاركًا وراءه مشهدًا مأساويًا ودماءً تروي تفاصيل الجريمة.

زاروتسكا، التي لجأت إلى الولايات المتحدة بحثًا عن الأمان، فارقت الحياة في مكان الحادث.

براون، ذو سجل جنائي طويل ومشكلات نفسية موثقة، اعتُقل لاحقًا ووجّهت إليه تهمة القتل العمد.

الجريمة أثارت صدمة واسعة، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة دوافع الهجوم.

هجومٌ راح ضحيته وجه شاب، كان يحاول فقط أن يبدأ من جديد.