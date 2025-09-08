المرأة المصرية تنتزع مقعدها داخل مجلس الدولة لأول مرة!

في مشهد تاريخي.. مصر تشهد لحظة غير مسبوقة في مسيرة القضاء الإداري.

لأوّل مرة منذ تأسيسه قبل قرابة 80 عامًا، أدى عدد من القاضيات اليمين القانونية للانضمام إلى مجلس الدولة، أحد أعلى الهيئات القضائية في البلاد.

207 من المندوبين المساعدين أدّوا اليمين أمام رئيس المجلس… بينهم 48 قاضية، تم تعيينهن بموجب قرار جمهوري، ضمن دفعة 2025.

خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية، تعكس التزام الدولة بتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين المرأة في جميع المجالات، ومنها السلطة القضائية.

مجلس الدولة، الذي تأسس عام 1946، ظل لسنوات طويلة حكرًا على الرجال… لكن اليوم، تدخل المرأة من أوسع أبوابه، ليس فقط كرمز، بل كصاحبة قرار.

تاريخ جديد يُكتب… والمرأة المصرية تُثبت مجددًا أنها قادرة على اعتلاء المنصات، لا الجلوس خلفها فقط.