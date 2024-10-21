"كبار الضباط الإسرائيليين في مرمى النار".. من هم الذين قُتلوا في غزة؟

بعد أكثر من عام من الحرب على قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يفقد المئات من جنوده وضباطه

خلال المواجهات العديدة بمناطق مختلفة في غزة

إليكم قائمة بأبرز الضباط الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة:

العقيد إحسان دقسة

قائد اللواء 401 وهو أعلى رتبة عسكرية تقتل في الحرب.



العقيد يوناتان شتاينبرغ

ضابط برتبة عقيد.



العقيد أساف حمامي

قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة.



العقيد ليئون بار

ضابط كبير في فرقة الضفة الغربية.



العقيد روعي يوسف ليفي

ضابط برتبة عقيد وكان قائد الوحدة المتعددة الأبعاد (وحدة الشبح).



العقيد يتسحاق بن بسات

قائد غرفة عمليات في لواء غولاني.



المقدم ساهار تسيون مخلوف

قائد كتيبة اتصال في فرقة غزة.



المقدم سلمان حبقة

قائد الكتيبة 53 في عصبة البرق 188.



المقدم تومر غرينبرغ

قائد الكتيبة 13 في لواء غولاني.



المقدم "احتياط" نتانئيل يعقوب الكوبي

كان قائد الكتيبة 630 في اللواء الجنوبي.



المقدم يوناتان بنيامين تسور

قائد كتيبة الاستطلاع في لواء ناحل، وقائد كتيبة في لواء غولاني.



المقدم إيلي غنسبرغ

كان ضابطاً بوحدة "شايطيت 13" وهي قوات بحرية خاصة.



المقدم عليم عبد الله

نائب قائد اللواء 300.



المقدم ميدان يسرائيل

قائد إمداد في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي.