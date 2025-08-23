غانتس: يمكن تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو ولابيد لإنقاذ الرهائن
ماكرون يرد بغضب.. "زوجتي ليست رجلا"
ماكرون يرد بغضب.. "زوجتي ليست رجلا"

صدام مقدادي
صدام مقدادي
23 أغسطس 2025، 2:48 م

هل وُلدت بريجيت ماكرون ذكرا؟ سؤال غريب تحوّل إلى أكبر شائعة تطارد الرئيس الفرنسي وزوجته منذ سنوات.

إيمانويل ماكرون خرج أخيرًا عن صمته، وقال في مقابلة مع "باري ماتش": "في البداية حاولنا التجاهل، لكن عندما انفجرت الأكاذيب في الولايات المتحدة لم يعد الصمت ممكنًا".

بريجيت وماكرون رفعا دعوى قضائية ضد الإعلامية الأمريكية كانديس أوينز، التي أعادت نشر هذه المزاعم عبر يوتيوب لملايين المتابعين، وحققت منها أرباحًا وانتشارًا واسعًا.

ماكرون شدد أن الأمر يتعلق بالحقيقة، وأن السيدة الأولى "زوجة وأم وجدّة"، رافضًا وصف الأكاذيب بحرية التعبير.

