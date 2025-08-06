"صدمة لجماهير ليفربول".. لماذا قرر صلاح الرحيل؟

رغم تجديد عقده حتى يونيو 2027، كشفت تقارير إنجليزية أن النجم المصري محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول في صيف 2026، أي قبل عام من نهاية عقده الجديد.

وذكرت شبكة "فوتبول ترنسفير" أن القرار جاء ضمن اتفاق مشترك مع إدارة النادي، بهدف ضمان حصول ليفربول على مقابل مالي كبير قبل انتهاء العقد.

وتشير المصادر إلى أن الوجهة المحتملة لصلاح هي الدوري السعودي، حيث عاد اسمه للربط بنادي الهلال لتعويض رحيل نيمار.

وكان صلاح قد سجل 31 هدفا في موسم 2024 ـ 2025، وتوّج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

ومنذ انضمامه عام 2017، أصبح أحد أعظم لاعبي النادي وهدافه التاريخي في البريميرليغ.