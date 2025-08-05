بتهمة تضليل العملاء.. "شي إن" تواجه غرامة ثقيلة (فيديو)



في صفعة جديدة لعالم الموضة السريعة، فرضت هيئة المنافسة الإيطالية غرامة قدرها مليون يورو على شركة "شي إن" الصينية بسبب تضليل العملاء بشأن تأثير منتجاتها في البيئة.

الغرامة طالت شركة "إنفينيت ستايلز سرفيسز" في دبلن، التي تدير عمليات "شي إن" في أوروبا، بعد تحقيق بدأ في سبتمبر الماضي حول "التضليل البيئي".

وأوضحت الهيئة أن الشركة روّجت لادعاءات استدامة ومسؤولية اجتماعية اتسمت بالغموض والمبالغة، وفي بعض الحالات كانت مضللة أو تم حذفها تماماً.

"شي إن" أعلنت سابقاً استعدادها للتعاون مع السلطات الإيطالية، لكن القرار يُعد تحذيراً واضحاً للشركات التي تروّج لمفاهيم "خضراء" دون التزام حقيقي.