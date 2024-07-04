قصة هيتي غرين.. أبخل امرأة في التاريخ

في سنة 1835بعد ألف عام من وفاة الجاحظ….شهدت الولايات المتحدة ولادة المرأة الأبخل في التاريخ التي غاب ذكرها عن كتاب البخلاء…

هيتي غرين.. كانت الطفلة الوحيدة لرجل أعمال ثري تقدر ثروته بـ7.5 مليون دولار عندما بلغ عمرها 21 عاما.

كانت تملك حسا استثماريا جعلها تتوجه وهي في بداية العشرينيات إلى وول ستريت في نيويورك لاستثمار أموالها.

لقبها كثيرون بعد معرفة شغفها المالي وطباع بخلها بـ“ساحرة وول ستريت الشريرة“.

وشاءت الأقدار أن وقعت البخيلة في غرام من يملك الكثير الكثير من المال لترضي ما في النفس من شغف الامتلاك.. تزوجت هيتي غرين من مليونير لتضاعف من ثروتها..ولكنها رغم كل ذلك بقيت في وول ستريت تعتاش على بقايا الكعك والبسكويت المكسر في محال البقالة..وتجادل طويلا للحصول على عظم مجاني لكلبها المسكين.

ولكن قبل كل هذا الفعل.. نعود إلى قبل زواجها من الثري.. كانت هيتي غرين ترتدي سروالا داخليا ،هي في عمر الـ16 عاما لم تخلعه وكانت تستمر في إصلاح شقوقه عاما بعد عام كي لا تشتري سروالا جديدا … وحتى بعد زواجها من المليونير لم تخلعه مطلقا.

قيل إنها لم تستخدم الماء الساخن على الإطلاق وكانت ترتدي رداء أسود على الدوام لا تغيره إلا إذا اهترأ تماما…وحتى ابنها ناله من بخل أمه نصيب.. فبخلها تسبب بقطع ساقه.. حيث تعرض للإصابة وأصرت على البحث عن طريقة مجانية لعلاجه انتهت ببتر ساقه بسبب التأخر في علاجها.

في العام 1916توفت هيتي غرين بعد إصابتها بسكتة دماغية كانت بسبب مطالبة خادمتها بزيادة على راتبها البخس… دخلت كتاب غينيس كأبخل امرأة في العالم.. لم تورث بخلها لأبنائها الذين بنوا من ثروتها الطائلة بعد وفاتها مستشفى مجانيا لو كان موجودا لما قطعت ساق ابن هيتي غرين المسكين.