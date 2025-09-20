”عار عليك“.. مناصرون لفلسطين يعترضون طريق أورتاغوس بعد الفيتو (فيديو إرم)

اعترض عدد من المحتجين المؤيدين لفلسطين طريق مورغان أورتاغوس، ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، مرددين بصوت عال ”عار عليك“ بعد استخدام الولايات المتحدة لحق النقض ”الفيتو“ في جلسة مخصصة لغزة.

ومنعت الولايات المتحدة صدور قرار عن مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية؛ ما أثار حالة من السخط بين غالبية الدول الأعضاء ودفع دبلوماسيين إلى انتقاد عجز المجلس عن حماية المدنيين الفلسطينيين.

وحظي النص بموافقة 14 من أصل 15 دولة أعضاء في المجلس، بينما لجأت الولايات المتحدة إلى حق النقض مجددا.

وبادرت الدول غير الدائمة في نهاية آب/أغسطس إلى طرح مشروع قرار عقب إعلان الأمم المتحدة رسميا وقوع المجاعة في غزة.

وشملت النسخة الأولى دعوة لإزالة جميع العوائق فورا أمام دخول المساعدات، فيما أبدت فرنسا والمملكة المتحدة شكوكهما حول فاعلية قرار إنساني مجرد صادر عن هيئة مهمتها حفظ السلام والأمن الدوليين، وهو أمر يمكن للولايات المتحدة تعطيله باستخدام الفيتو.