متحولة جنسيًا.. بريجيت ماكرون "يائسة" بعد تبرئة مروجات الشائعة (فيديو إرم)

يائسة لأبعد حد، تلقت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، ضربة قضائية بعد أن قضت المحكمة ببراءة سيدتين اتهمتهما بنشر شائعة تفيد بأنها وُلدت رجلا باسم "جان ميشيل"، في قضية تعود إلى عام 2021 حين انتشر فيديو مثير للجدل تتهم فيه السيدتان بريجيت بتزوير هويتها، ما دفعها لرفع دعوى بتهمة التشهير.

رفضت المحكمة الدعوى، معتبرة أن ما قيل يدخل في نطاق "حرية التعبير"، طالما لم يُثبت وجود نية خبيثة أو ضرر فعلي مباشر، إذ بددت هذه النتيجة آمال بريجيت ماكرون في إسكات الشائعة نهائيا، فقد اعتبر الحكم ضربة لصورتها العامة، وسط استمرار تداول الاتهامات على نطاق واسع.

محامو زوجة الرئيس الفرنسي أعلنوا نيتهم استئناف القرار، وسط تساؤلات حول قدرة القضاء على مواجهة حملات التضليل الرقمي.