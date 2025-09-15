صدمة في المكسيك إثر حادث مروع راح ضحيته 15 شخصا

في لحظة مأساوية هزّت شبه جزيرة يوكاتان، أسفر حادث سير مروّع عن فقدان خمسة عشر روحاً بريئة.

على الطريق السريع الرابط بين مدينتي ميريدا وكامبيتشي، اصطدمت مقطورة بعدة مركبات، من بينها سيارة أجرة وسيارة خاصة، لتتحول الرحلة العادية إلى كارثة دامية.

وزير الأمن العام في المكسيك أكد حجم الفاجعة، بينما عبّر خواكين دياز مينا، حاكم ولاية يوكاتان، عن تضامنه العميق مع أسر الضحايا، قائلاً: "نقف إلى جانب العائلات المتألمة في هذا الوقت العصيب".

منذ اللحظة الأولى، استجابت فرق الطوارئ بسرعة، وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتقديم الدعم للمصابين.

ويسجل البلد سنوياً آلاف الحوادث القاتلة. اليوم، تقف يوكاتان حزينة، ومكلومة في وداع أبرياء خطفهم الموت أثناء سفرهم.