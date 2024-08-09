اغتيال إسرائيلي جديد في لبنان.. وهذه المرة لمسؤول أمني بحركة حماس فمن هو سامر الحاج الذي اغتالته إسرائيل بمسيرة في جنوب لبنان؟

الطيران الإسرائيلي المسيّر استهدف سيارة قرب دوار الحسبة في مدينة صيدا كان بداخلها سامر الحاج ومرافقه إذ قتلا فورا.

سامر الحاج ينتمي إلى حركة حماس ويشغل منصب المسؤول الأمني في مخيم عين الحلوة كما يعتبر من أبرز الشخصيات التي أعادت الهدوء إلى المخيم بعد الاشتباكات التي جرت مؤخرا بين فتح وحركات أصولية.

يلقب الحاج بأبي أحمد فضل واغتيل بصاروخين أطلقتهما مسيرة إسرائيلية على سيارته بعد خروجه من المخيم حيث كان يشارك في اجتماع.

هذا الاستهداف يأتي وسط أجواء مشحونة بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، وسط ترقب لضربة مقبلة تجاه إسرائيل، إذ تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدا كبيرا خلال الأيام الماضية ما أدى إلى مقتل ما يقرب من 5 أشخاص من حزب الله في إحدى الغارات الإسرائيلية.