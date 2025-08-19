غرائب نجوم كرة القدم.. كيف استبدل ميليتاو زوجته وأبناءه مع ليو بيريرا؟

لا تخلو حياة لاعبي كرة القدم من الغرائب، خاصة في المجالات العاطفية، وعلاقاتهم الزوجية.

أغرب هذه القصص تحدث في بلد كرة القدم، البرازيل، حيث تتسم حياة اللاعبين بالفوضى في حياتهم الخاصة، وعلاقاتهم العائلية.

نجم ريال مدرير إيدير ميليتاو استبدل زوجته بزوجة برازيلي آخر، حيث بدأت القصة مع ليو بيريرا، لاعب فلامينغو البرازيلي، بعد زواج بيريرا بزوجة ميليتاو السابقة كارولين ليما.

ليأتي رد ميليتاو سريعاً بالزواج من طليقة بيريرا، تانيا كاسترو.

ما يزيد من غرابة الموقف أن كلاً منهما يرعى أطفال الآخر حالياً.