من ليلى عبداللطيف إلى ترامب.. "التنبؤ بالمستقبل" بين الجدل والدجل (فيديو إرم)

تخيّلوا شخصاً يتعامل مع المستقبل كما لو كان لعبة يانصيب، فتتسرّب توقعاته إلى واقعنا خطوةً خطوة.

ظهرت مؤثرة تُدعى “ماما هاسكي” على تيك توك، وقالت إنّها رأت وفاة دونالد ترامب في الثالث من سبتمبر 2025 نتيجة أزمة قلبية محتملة.

انتشر الفيديو بسرعة وشاهده الملايين، فتباينت ردود الفعل بين الجديّة والسخرية، بينما تجاهل ترامب الخبر كعادته.

أمّا مسلسل “ذا سيمبسونز” فقد ارتبط بالجدل بعد تداول مقطعٍ مفبركٍ عن موت ترامب، رغم أنّه تنبّأ سابقاً بانتخابه رئيساً عام 2000 وبجائحة كوفيد-19.

وفي العالم العربي، برزت ليلى عبد اللطيف بتوقعاتها المثيرة، مؤكدةً أنّ امرأة ستتولى حكم أمريكا ولو ليوم واحد. وهكذا تتحوّل النبوءات إلى مسرحيةٍ إعلاميةٍ تجمع السياسة بالخيال.