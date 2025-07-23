"قصة حب ملكية".. زفاف أسطوري لابنة ستيف جوبز (فيديو إرم)

في حفل زفاف يُنتظر أن يكون من بين الأجمل والأكثر فخامة لعام 2025، تستعد ابنة مؤسس شركة "أبل" ستيف جوبز لدخول القفص الذهبي، فما تفاصيل زفاف الأحلام؟

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الزفاف الذي سيقام هذا الأسبوع في الريف الإنجليزي، تبلغ كلفته نحو 6.7 مليون دولار، ويأتي تتويجًا لقصة حب تجمع بين العروس البالغة من العمر 27 عاماً وخطيبها هاري تشارلز الفارس الأولمبي البريطاني الحائز على الميدالية الذهبية، والذي يصغرها بعام واحد فقط.

من بين أبرز الضيوف تظهر أسماء لامعة مثل نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس، أعضاء الأسرة المالكة البريطانية، وشخصيات بارزة من عالم الموضة والتكنولوجيا، وسيتضمن الحفل عرضاً مذهلاً من أسطورة الموسيقى البريطانية إلتون جون.

هذا الحدث الذي يصفه المقربون بأنه "مهرجان من الأحلام"، لن يكون مجرد حفل زفاف، بل هو عرض ملكي متكامل، إذ كشفت مصادر صحفية أن التحضيرات تجري بدقة وسط تغييرات ملحوظة في منطقة أوكسفوردشير الريفية التي ستحتضن الحفل الممتد لأربعة أيام وسط إجراءات أمنية مشددة.