سماء تحت رحمة المسيّرات.. من يشعل فتيل التوترات في الشمال الأوروبي؟

ليست مجرد اضطرابات في جداول الرحلات ولا أعطال مؤقتة في أنظمة الملاحة.. فما حدث خلال شهر واحد فقط في سماء شمال أوروبا يبدو أكبر وأكثر خطورة من ذلك..

بدأت التوترات مع إعلان بولندا أن طائرات مسيرة يشتبه أنها روسيا اخترقت مجالها الجوي وتم إسقاطها مباشرة، وبعدها بأيام رصدت إستونيا دخول 3 طائرات مقاتلة روسية إلى أجوائها وحلقت هناك لمدة 12 دقيقة.

اتهمت حكومات بولندا وإستونيا ورومانيا روسيا بانتهاك مجالاتها الجوية هذا الشهر عبر إرسال طائرات دون طيار، وهو ما نفته موسكو قائلة إنها اتهامات لا أساس لها.

لكن الحوادث لم تتوقف هناك بل إن الاختراقات أخذت منحى أكثر خطورة، ففي الدنمارك أغلق مطار كوبنهاغن الدولي بالكامل بعد رصد مسيّرات مجهولة تحلق فوق المدرجات واستمر الإغلاق نحو 4 ساعات، في حادث وصف بأنه "أخطر هجوم على البنية التحتية" في البلاد..

واللافت أنه في الليلة ذاتها أغلق المجال الجوي فوق مطار أوسلو بعد مشاهدة طائرة مسيرة أيضا..

وبعد يومين فقط جاء الدور على مطار ألبورغ، حيث رصدت أكثر من طائرة تحلق فوق المجال الجوي ليغلق المطار بالكامل وتحوّل الرحلات في مشهد مليء بالتوتر علقت عليه الحكومة الدنماركية قائلة إنها ترى في الحادث احتمال ارتباطه بسلسلة توغلات يُشتبه بأنها روسية، تزامنت مع اضطرابات أمنية أخرى في أنحاء أوروبا.

ما يجري في أجواء أوروبا الشمالية والشرقية لا يبدو عارضا، هكذا يرى محللون، فيما يقول آخرون إنهم باتوا أمام حرب استنزاف جوية ناعمة لخلق حالة من الإرباك الأمني والتجسس والاستنزاف دون إطلاق رصاصة واحدة.

لكن هناك من يصف الحوادث بمسرحيات تهدف لتبرير حاجة دول أوروبا الشرقية إلى دعم الناتو، ودفع الولايات المتحدة لتعود إلى تمويل هذه الجبهة..