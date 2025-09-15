لحظة تاريخية.. أسطورة النصر يكرم رونالدو بالحذاء الذهبي (فيديو)

تسلّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في دوري روشن للمحترفين للموسم الماضي، من أسطورة "العالمي" ماجد عبدالله.

وجاءت اللقطة المميزة قبل مواجهة النصر أمام الخلود مساء الأحد ضمن الجولة الثانية من الدوري، لتصبح لحظة تجمع بين تاريخ النادي العريق وحاضره المميز.

رونالدو أنهى الموسم الماضي كأفضل هداف برصيد 25 هدفًا، بعد أن سبق له الفوز باللقب في الموسم السابق برصيد 35 هدفًا، بينما حمل تسليم الجائزة رمزية كبيرة تُبرز صلة الأجيال بين أسطورة النادي ونجم الحاضر.

ويبدأ النصر الموسم الجديد 2025-2026 بقوة، بعد فوزه الكبير على التعاون بخمسة أهداف دون رد في الجولة الافتتاحية.