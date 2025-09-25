أربكت نجم الأهلي رياض محرز.. ورقة تعليمات "مبهمة" تثير الجدل (فيديو)

ورقة تعليمات لنجم الجزائر ونادي الأهلي السعودي تثير الجدل، بعدما أربكت رياض محرز لأكثر من دقيقة في مواجهة فريقة أمام بيراميدز المصري، ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال"

النجم الجزائري تسلم ورقة التعليمات من مدربه، في حادثة تتكرر كثيرا في عالم كرة القدم، نظرا لصعوبة التواصل شفهيا بين اللاعب والمدرب خلال المباريات، لكن الوقت الذي استغرقه محرز في قراءة ما جاء فيها، أثار أسئلة كثيرة، حيث استمر اللاعب لقرابة الدقيقة ونصف الدقيقة في قراءتها بشكل متقطع بينما لا يتجاوز الاطلاع على تعليمات كهذه عادة حاجز الثواني القليلة.

ناشطون ومحللون أكدوا بأن ورقة كهذه يجب أن تحتوي على تعليمات سهلة وواضحة، بينما تساءل آخرون : هل يعقل هذا أن محرز لا يعرف مركزه مع التبديل الجديد؟