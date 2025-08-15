مشروع جيش "فوق دستوري" بدعم دولي.. هل يغير المشهد السوري؟ (فيديو إرم)

في مشهد سوري معقد تتشابك فيه المصالح الإقليمية والدولية، يطل مشروع عسكري جديد قد يقلب الموازين على الأرض. جيش "شبه فيدرالي" يضم 150 ألف مقاتل، بقيادة سنية وبمشاركة كل المكونات السورية، يعلن عن نفسه كقوة فوق دستورية مهمتها منع التقسيم وضمان الأمن.. فهل نحن أمام بداية مرحلة جديدة في تاريخ الصراع السوري؟

أنس الشيخ، القائد العام للجهاز السوري المستقل لمكافحة الإرهاب، كشف أن الجيش الجديد سيكون أداة لضبط الأمن الداخلي وفض أي نزاع مسلح، حتى لو كان الطرف الآخر قوات حكومية. قوته، كما يقول، لا تتبع السلطة الانتقالية، بل تراقبها وتمنع تغولها على السوريين، بغطاء دولي وخصوصًا أمريكيًا.

المهام المعلنة تشمل مكافحة التنظيمات الإرهابية والفصائل المنفلتة، حماية الأقليات والفئات الضعيفة، وضمان حرية المعتقد والتعبير.

الجيش سيمنع التغيير الديمغرافي ويشرف على المعايير الدولية للمعتقلات، مع وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب، الاقتحام، وفض النزاعات، تعتمد السرعة والسرية والمفاجأة.

الشيخ أكد أن الاستقرار الأمني الذي سيحققه الجيش سيشكل دعامة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحريك الاقتصاد، وهو ما ينسجم مع تطلعات أمريكية لدخول السوق السورية.

جيش "شبه فيدرالي" بهذا الحجم والطموح، وفي هذا التوقيت، قد يكون نقطة تحول مفصلية في مستقبل سوريا… لكن يبقى السؤال: هل سيكون حقًا قوة استقرار وحماية، أم بداية فصل جديد من الصراع على السلطة؟