مجدداً.. بقعة غامضة على يد ترامب تُشعل التكهنات الطبية

أشعلت صورة حديثة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقطت خلال استقبال رسمي في البيت الأبيض، جدلاً واسعاً بعدما ظهرت على يده بقعة كبيرة بلون مختلف عن بشرته، الأمر الذي أعاد التكهنات حول حالته الصحية.

الصورة جرى تداولها أثناء حديثه عن كأس العالم لكرة القدم، حيث أعلن أن قرعة نسخة 2026 ستُجرى في مركز كينيدي.

من جانبه، أوضح البيت الأبيض أن ترامب، البالغ من العمر 79 عاماً، خضع لفحوصات طبية شاملة بعد ملاحظة تورم خفيف في ساقيه. وأكدت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت أن الفحوصات أظهرت إصابته بـ"قصور وريدي مزمن"، وهي حالة شائعة لدى كبار السن ولا تشكل خطراً مباشراً على حياته.

وأضافت ليفيت أن الكدمات على يده تعود للمصافحة المتكررة وتناوله الأسبرين، وأن مستحضرات التجميل المستخدمة لتغطيتها جعلت البقعة أكثر وضوحاً.

ورغم استمرار نشاطه بشكل طبيعي، فإن تساؤلات حول صحته تتجدد مع كل ظهور علني له.