"أطفال للبيع".. شبكة إجرام سرية في قبضة الأمن العراقي (فيديو إرم)

حادثة صادمة هزّت محافظة الديوانية في العراق حيث ضبطت الأجهزة الأمنية امرأة تمتهن تجارة الأطفال الرضع بالجرم المشهود ..كان بحوزتها طفل لا يتجاوز عمره يوماً واحداً وأموال ومصوغات ذهبية..

التحقيقات كشفت عن شبكة سرية تضم ثلاث نساء إحداهن قابلة غير مرخصة تقوم بعمليات توليد سرية للنساء، كما عُثر على معدات طبية غير قانونية تُستخدم في هذه العمليات..

وذكرت الوكالة نقلًا عن بيان مديرية العلاقات والإعلام في جهاز الأمن الوطني في العراق، أنه "وردت معلومات من خلال تعاون المواطنين بالإبلاغ عن عمليات بيع لأطفال حديثي الولادة من أجل الاتجار في محافظة الديوانية.

وأكد البيان أنه "جرى التحقق من صحة المعلومات واستحصال الموافقات القضائية والقبض وبالجرم المشهود على المتهمة، وضبط بحوزتها طفل ذكر لا يتجاوز عمره يومًا واحدًا، ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية".

الطفل نُقل فوراً إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما يطالب الشارع بالكشف عن كل خيوط هذه الشبكة المخيفة وكشف جميع عمليات بيع الرضع المتورطة بها.. القضية أثارت صدمة ومخاوف واسعة بين السكان ودعت السلطات لتعزيز الرقابة على هذه الجرائم.