مصدر: زيلينسكي يعتزم لقاء المبعوث الأمريكي ويتكوف اليوم الخميس

logo
امرأة تمتهن تجارة الأطفال بالعراق
فيديو

"أطفال للبيع".. شبكة إجرام سرية في قبضة الأمن العراقي (فيديو إرم)

غدير غفر
غدير غفر
04 سبتمبر 2025، 8:42 ص

حادثة صادمة هزّت محافظة الديوانية في العراق حيث ضبطت الأجهزة الأمنية امرأة تمتهن تجارة الأطفال الرضع بالجرم المشهود ..كان بحوزتها طفل لا يتجاوز عمره يوماً واحداً وأموال ومصوغات ذهبية..

التحقيقات كشفت عن شبكة سرية تضم ثلاث نساء إحداهن قابلة غير مرخصة تقوم بعمليات توليد سرية للنساء، كما عُثر على معدات طبية غير قانونية تُستخدم في هذه العمليات..

أخبار ذات علاقة

محافظة الديوانية في العراق

ضُبطت بالجرم المشهود.. بائعة أطفال تثير الذعر في العراق

وذكرت الوكالة نقلًا عن بيان مديرية العلاقات والإعلام في  جهاز الأمن الوطني في العراق، أنه "وردت معلومات من خلال تعاون المواطنين بالإبلاغ عن عمليات بيع لأطفال حديثي الولادة من أجل الاتجار في محافظة الديوانية.

وأكد البيان أنه "جرى التحقق من صحة المعلومات واستحصال الموافقات القضائية والقبض وبالجرم المشهود على المتهمة، وضبط بحوزتها طفل ذكر لا يتجاوز عمره يومًا واحدًا، ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية".

الطفل نُقل فوراً إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما يطالب الشارع بالكشف عن كل خيوط هذه الشبكة المخيفة وكشف جميع عمليات بيع الرضع المتورطة بها.. القضية أثارت صدمة ومخاوف واسعة بين السكان ودعت السلطات لتعزيز الرقابة على هذه الجرائم.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC