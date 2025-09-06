logo
سمكة قرش
"أمواج الموت".. سمكة قرش تقتل رياضيًا في سيدني (فيديو إرم)

06 سبتمبر 2025، 12:51 م

في حادث مفجع قبالة شمال سيدني، هاجمت سمكة قرش كبيرة رجلاً أثناء ممارسته لرياضة ركوب الأمواج، ما أسفر عن وفاته.

كان الرجل يتزلج بين شاطئي لونغ ريف ودي واي عندما تعرض للهجوم.

أوضح شهود عيان أن الهجوم كان مفاجئاً وصاعقاً، حيث تم سحب الرجل من المياه بواسطة 4 أو 5 من راكبي الأمواج.

وأكدت الشرطة أن الضحية توفي متأثراً بإصاباته الخطيرة، فيما تم أخذ جزءين من لوح ركوب الأمواج الخاص به للتحقيق الجنائي.

ويُعد هذا الهجوم الأول المميت لسمكة قرش في سيدني منذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل مدرب غوص بريطاني، في فبراير 2022، في ليتل باي.

وعقب الهجوم، اتخذت السلطات قراراً بإغلاق العديد من الشواطئ حتى إشعار آخر، وسط حالة من القلق في المنطقة.

