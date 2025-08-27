"عروس الأنبار".. نصابة محترفة تخدع 18 رجلاً في شهر (فيديو إرم)

الإعلان رسمياً عن "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا"

غدير غفر
غدير غفر
27 أغسطس 2025، 2:20 م

شهدت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، تجربة غير مسبوقة لمواطن عراقي عمره 42 عاماً، تحوّل زواجه الثاني من حلم إلى كابوس حقيقي.. فقد وقع ضحية لعروسه القادمة من الأنبار التي دبّرت له مصيدةً خبيثة.

لم تمضِ أيام قليلة على الزواج حتى اختفت فجأة من عش الزوجية، حاملة معها مهرها البالغ ستة ملايين دينار مايعادل (4 آلاف دولار)، وخاتم الزواج، وهاتفا محمولا، وأموالا لتغطية مصاريفها.

لكن المفاجأة كانت صادمة؛ فالبحث قاده إلى الأنبار ليكتشف أنها ليست سوى نصابة محترفة فقد خدعت خلال شهر واحد 17 رجلاً آخرين بنفس الطريقة، ليصبح هو الضحية الثامنة عشرة في سجلها الأسود.. و

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أخذت بطاقته الشخصية وبدأت بابتزازه برسائل تهديد تطالبه بتحويل مبالغ مالية جديدة كان آخرها ألف دولار.

