ترامب يزعم إنهاء 6 حروب.. ما هي الحرب الغامضة؟ (فيديو إرم)

هل حقا أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ست حروب في ستة أشهر؟ هذا ما يزعم ترامب، لكن السؤال يبقى: ما هي الحرب السادسة؟

ترامب أعلن على منصته "تروث سوشيال" أنه أنهى ست حروب في نصف عام، مشيرًا إلى أن أحدها كانت كارثة نووية محتملة، وأنه دمّر المنشآت النووية الإيرانية.

تحليل الأحداث الدولية يشير إلى أن هذه الحروب قد تكون.. أولا، إسرائيل وإيران، حيث أُعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار في مايو 2025، في محاولة لتهدئة التوترات النووية.

ثانيا، الهند وباكستان، حيث ساهمت جهود ترامب في اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بين الطرفين المتوترين دائمًا.

ثالثا كمبوديا وتايلاند، حيث تم التوصل إلى اتفاق مماثل لإنهاء اشتباكات حدودية محتملة.

رابعا جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، صراع دموي طال أمده، وتم الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد وساطة أمريكية.

خامسا إسرائيل وحماس، حيث أتى وقف إطلاق النار، لكنه سرعان ما تعرض للانكسار واستُؤنف القتال لاحقا، ما يوضح هشاشة الاتفاق.

أخيرًا الحرب السادسة، التي لم يحددها ترامب بوضوح، ويبدو أنها تشير إلى الصراع الروسي الأوكراني، حيث وصف ترامب التدخل الأمريكي فيه بأنه "حرب جو بايدن"، وانه موجود الان فقط لإيقافها، خاصة بعد لقائه التاريخي بارئيس الروسي فلادمير بوتين قبل أيام.

ستة حروب بستة أشهر، ونزاعات دولية لا تزال تثير الجدل، وسؤال الحرب السادسة يبقى الأكثر غموضا.