"سفاح التاكسي".. وثائقي يكشف أسرار قاتلين أرعبا بيروت

عاد الرعب القديم لييلقي بظلاله القاتمة على العاصمة اللبنانية بيروت، من جديد، عبر المسلسل الوثائقي "سفاح التاكسي".

وتكشف 4 حلقات واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ لبنان الحديث، حيث تحول الليل إلى "مسرح دم"، وسيارات الأجرة إلى "مصيدة موت" لا عودة منها.

القصة تدور حول شقيقين ارتكبا 12 جريمة غامضة بحق سائقي تاكسي وركاب أبرياء، دون أن يتركا خلفهما أي أثر واضح.

جرائم متسلسلة زرعت الخوف في شوارع العاصمة، وأربكت الأجهزة الأمنية التي واجهت لغزًا غير مسبوق.

الوثائقي يعتمد على ملفات سرية وشهادات مؤلمة، ويعيد تمثيل المشاهد في مواقعها الحقيقية.

ويمنح مسلسل "سفاح التاكسي" المشاهدين إحساسًا واقعيًا بما عاشه الضحايا وعائلاتهم.

وبين التحقيق الصحفي والدقة الدرامية، يفتح العمل ملفًا ظلّ عالقًا في الذاكرة اللبنانية كجرح لم يلتئم.