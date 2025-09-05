إقالة تشعل الجدل.. هل يُعاد نهائي كأس السوبر السعودي؟

إقالة إبراهيم القاسم من منصب الأمين العام لاتحاد الكرة السعودية تطرح سؤالا جوهريا: هل ستُعاد مباراة نهائي كأس السوبر السعودي التي خسرها النصر بقيادة رونالدو أمام الأهلي؟

بعد قرار الاتحاد فرض الإقالة على القاسم فإن نادي القادسية السعودي الذي انتصر بثلاثية "غيابياً" في نصف نهائي البطولة على الهلال المنسحب، يحق له وفق نشطاء تقديم احتجاج والمطالبه بإعادة النهائي بعدما اختير الأهلي بدلا منه في نصف النهائي ونجح بالظفر باللقب لاحقا.

الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي قال في تصريحات تلفزيونية: "إن الأهلي بطل السوبر وبعرق جبينه ولن تعاد المباراة نهائياً".

لكن وفي ظل تأكيدات متناقضة، يبقى السؤال: هل ينجح القادسية بتقديم استئناف مقنع يجبر اتحاد الكرة في السعودية على إعادة المباراة؟

وهل ظلم الاتحاد السعودي نادي القادسية باستبعاده قسراً واستبدال اسمه بالأهلي السعودي؟