التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي يقتل مدنيا في محافظة القنيطرة بعد توغله في المنطقة
نهاية صادمة لعلاقة شيرين وحسام؟ (فيديو إرم)

صدام مقدادي
26 أغسطس 2025، 12:21 ص

كشف خبراء الأبراج عن توقعات صادمة لعلاقة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها السابق حسام حبيب، التي باتت على حافة الانفصال.

وأكدت خبيرة الأبراج المصرية عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن العلاقة برغم توافق أبراج الميزان والجوزاء، مليئة بالإحباط وخيبة الأمل، حيث كل طرف ينتظر من الآخر ما لا يستطيع تقديمه.

وأشارت إلى أن محاولات الإنقاذ لن تنجح، ونصحت الخبراء بالانفصال حفاظًا على السلام النفسي للطرفين.

وانتشرت تفاصيل العلاقة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من التعليقات الساخرة والمتفاعلة، فيما يترقب الجمهور نهاية صادمة لهذه العلاقة المثيرة للجدل.

