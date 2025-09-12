رسالة ردع أم تمهيد لضربة؟ بوارج حربية مجهولة على الساحل السوري (فيديو إرم)

في مشهد أعاد إشعال المخاوف من انفجار أمني وشيك في الساحل السوري، رُصدت ثلاث بوارج حربية قبالة شواطئ محافظة طرطوس، وسط تضارب بشأن هوية هذه القطع البحرية، بين من يرجح أنها روسية وبين من يجزم بأنها إسرائيلية، فيما لم تعلق دمشق على الحدث حتى اللحظة.

اللافت أن هذا التطور يأتي بالتزامن مع حشود وانتشار مكثف لعناصر مسلحة محلية وأجنبية في الساحل السوري، ما زاد من قلق المدنيين، وأطلق موجة من الشائعات حول عملية كبرى يُحضر لها هذا الشهر.

يذهب بعض المراقبين إلى أن ظهور هذه البوارج قد لا يكون مجرد استعراض قوة، بل تمهيدا لتحرك عسكري محدود أو عملية إنزال نوعية على الساحل السوري، تستهدف مواقع مرتبطة بالنفوذ التركي أو مخازن أسلحة تم نقلها أخيرا، في سيناريو قد يغير معادلات السيطرة في المنطقة ويفرض على القوى الإقليمية إعادة حساباتها، في وقت رجحت فيه مصادر عسكرية سورية أن تكون هذه البوارج تابعة للبحرية الإسرائيلية.

لكن أين تقف روسيا من كل هذا؟

فموسكو التي قلّصت وجودها البحري بعد سقوط نظام الأسد لا تزال تحتفظ بقاعدتها في طرطوس، وتتابع بدقة أي تحركات عسكرية على الساحل السوري، إذ إن الكرملين قد يجد في هذا التصعيد فرصة لإعادة فرض نفسه كضامن أمني في المنطقة، خصوصا أنه لا يرحب بتمدد أنقرة ولا بانفراد تل أبيب بمسرح العمليات البحري.

ويرى مراقبون أن ظهور هذه القطع البحرية ليس منفصلا عن التوتر المتصاعد بين أنقرة وتل أبيب حول النفوذ في الساحل السوري، فتركيا أعلنت قبل يوم واحد عن برنامج لتدريب الجيش السوري وتسليحه بأسلحة نوعية، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدا مباشرا لتوازن القوى في المنطقة، ولهذا، قد يكون الحضور البحري رسالة ردع لإجهاض أي ترتيبات تركية تهدد مصالحها.

حالة من الغموض تزيد تعقيد المشهد في الساحل، الذي يعيش منذ أشهر حالة اضطراب عميقة بعد مجازر أودت بحياة آلاف المدنيين العلويين، وتنامي دعوات لانفصال المنطقة عن دمشق، ما يجعل أي تصعيد جديد قابلا لتغيير قواعد اللعبة بالكامل.