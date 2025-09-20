12 ساعة من التوتر.. امرأة تتصدر مشهد الصدام مع وكالة الهجرة الأمريكية

امرأة تقف بمفردها في مواجهة سيارة وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.. لحظة تحدٍّ لم تدم طويلًا قبل أن تنهال عليها الكرات اللاذعة وتسقط أرضًا، في مشهد رصدته الكاميرات أمام منشأة تابعة لوكالة الهجرة في بلدة برودفيو، بشيكاغو الأمريكية.

بدأت القصة بتجمع عشرات المتظاهرين أمام المنشأة للتعبير عن رفضهم لسياسات الوكالة، لكن مع اقتراب سيارات الوكالة من البوابة بدأ المتظاهرون بمحاولة منعها من الدخول أو المغادرة، وهنا خرج العملاء الفيدراليون لمواجهة الجموع وبدأ التوتر بالتصاعد واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعملاء الوكالة، واستمرت لأكثر من 12 ساعة، وتخللتها لحظات توتر وفوضى غير مسبوقة، حيث أشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أنها تواصلت مع شرطة برودفيو لطلب الاستجابة، لكن الأخيرة نفت ذلك.