مع إمكانية اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى, كَثُر الحديث عن "خيار شمشون"، هذا الخيار السري الإسرائيلي لأي حرب شاملة.. ولكن ما هو "خيار شمشون"؟

"خيار شمشون" يقوم على أساس استخدام الجيش الإسرائيلي للسلاح النووي ضد الجماعات أو الأنظمة التي تشكل تهديدًا عسكريًّا على وجودها، وهو الأمر الذي تسعى الولايات المتحدة للحيلولة دون وقوعه.

و"خيار شمشون" اسم عمليات تحليلية قام بها بعض المحللين العسكريين لنظرية الردع الإسرائيلية الافتراضية المرتبطة بعمليات انتقام واسعة النطاق بواسطة الأسلحة النووية؛ على اعتبار أنه آخر الحلول ضد الجهات التي تشكل تهديدًا عسكريًّا خطيرًا على الوجود الإسرائيلي.

ويستخدم هذا المصطلح المحللون العسكريون للإشارة إلى الحالات التي هددت فيها جهات غير إسرائيلية وغير نووية بالانتقام باستخدام الأسلحة التقليدية؛ إذ اقتُبس المصطلح من الديانة اليهودية نسبة "لشمشون" الذي يعتبر أسطورة خارقة جدًّا في التاريخ اليهودي.

هذا الخيار يمكن أن تفعله إسرائيل في حال اندلاع حرب لها طابع ديني بشكل أساسي، لكنه يحتاج إلى موافقة من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء تل أبيب لما له من تأثيرات خطيرة على العالم.

إسرائيل لا يمكن لها أن تستخدم هذا الخيار، وفق مراقبين، إلا في حالة واحدة؛ وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى هذه اللحظة وهو اقتراب إيران بنسبة كبيرة من الحصول على سلاح نووي، بما يمثل تهديدًا وجوديًّا لإسرائيل.

الحرب بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة دفعت الأخيرة للتفكير جديًّا باستخدام مثل هذا الخيار في أي حرب واسعة النطاق مع إيران وحلفائها، لكن من المستبعد أن تقدم إسرائيل على مثل هذا الخيار الخطير، وهي تستخدمه اليوم كسلاح ردع حالها حال جميع القوى العظمى في العالم.