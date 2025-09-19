بيلا حديد كما لم نرها من قبل ومعاناتها مع "مرض لايم" (فيديو إرم)

بعيدا عن الأضواء وعروض الأزياء، بيلا حديد تكشف جانبا آخر من حياتها لا يراه الجمهور عادة، حيث تخوض معركة مع مرض مزمن يرغمها على الغياب المتكرر عن الأضواء والبقاء في المستشفى..

عبر نشر صور لها، وثقت بيلا جزءا من معاناتها مع مرض "لايم" المزمن فكانت آثار التعب والإرهاق واضحة عليها وقدمت اعتذارا لمتابعيها لغيابها المتكرر بسبب ظروفها الصحية الصعبة..

ورغم محاولات العلاج المستمرة تقول بيلا إنها لا تزال تواجه تحديات في التعايش مع المرض الذي شاركت تفاصيل إصابتها به عام 2018، وهو مرض ينتج عن عدوى بكتيرية تنقل عبر لدغات قراد مصاب حيث يهاجم الجهاز المناعي ويمكن أن يسبب أعراضاً جسدية ونفسية شديدة مثل التعب المزمن الألم العضلي الصداع واضطرابات في الذاكرة والتركيز..

وحتى الآن لا يوجد علاج نهائي للمرض في حالته المزمنة، ما يعني أن بيلا مثل العديد من المرضى تحاول جاهدة التعايش مع الأعراض والألم المستمر..