logo
بيلا حديد كما لم نرها من قبل.. صور توثق معاناتها مع "مرض لايم"
فيديو

بيلا حديد كما لم نرها من قبل ومعاناتها مع "مرض لايم" (فيديو إرم)

إرم نيوز
إرم نيوز

بعيدا عن الأضواء وعروض الأزياء، بيلا حديد تكشف جانبا آخر من حياتها لا يراه الجمهور عادة، حيث تخوض معركة مع مرض مزمن يرغمها على الغياب المتكرر عن الأضواء والبقاء  في المستشفى.. 

عبر نشر صور لها، وثقت بيلا جزءا من معاناتها مع مرض "لايم" المزمن فكانت آثار التعب والإرهاق واضحة عليها وقدمت اعتذارا لمتابعيها  لغيابها المتكرر بسبب ظروفها الصحية الصعبة..

ورغم محاولات العلاج المستمرة تقول بيلا إنها لا تزال تواجه تحديات في التعايش مع المرض الذي شاركت تفاصيل إصابتها به عام 2018، وهو مرض ينتج عن عدوى بكتيرية تنقل عبر لدغات قراد مصاب حيث يهاجم الجهاز المناعي ويمكن أن يسبب أعراضاً جسدية ونفسية شديدة مثل التعب المزمن الألم العضلي الصداع واضطرابات في الذاكرة والتركيز..

وحتى الآن لا يوجد علاج نهائي للمرض في حالته المزمنة، ما يعني أن بيلا مثل العديد من المرضى تحاول جاهدة التعايش مع الأعراض والألم المستمر.. 

أخبار ذات علاقة

بيلا حديد

"بكاء على الأطلال".. حرائق كاليفورنيا تلتهم قصر بيلا حديد (صور)

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC