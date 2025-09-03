"يورانيوم سري".. هل كانت سوريا تسعى لامتلاك القنبلة النووية؟ (فيديو إرم)

هل كانت سوريا تخطط لصنع قنبلة نووية؟.. سؤال يطرح نفسه اليوم بقوة بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن العثور على آثار يورانيوم في موقع دمرته إسرائيل عام 2007، في دير الزور، والذي كان يُعتقد منذ سنوات أنه قد يكون مفاعلاً نووياً سرياً.

الموقع الذي وصفه نظام بشار الأسد سابقاً بأنه مجرد قاعدة عسكرية تقليدية، كان محور تحقيقات مكثفة للوكالة منذ 2011، حين خلصت إلى أن المبنى كان "على الأرجح" مفاعلاً سرياً كان من المفترض أن تعلن عنه دمشق.

في حملة متجددة العام الماضي، أخذ خبراء الوكالة عينات من ثلاثة مواقع مرتبطة وظيفياً بالمفاعل المحتمل، ووجدوا "عدداً كبيراً من جزيئات اليورانيوم الطبيعي، من أصل بشري"، ما يعني أن هذه المادة لم تأتِ من الطبيعة، بل كانت نتيجة معالجة كيميائية، ومع ذلك لم تتوصل الوكالة بعد إلى استنتاج حاسم حول ما يعنيه هذا الاكتشاف.

السلطات السورية الحالية أكدت أنها لا تملك أي معلومات قد تفسر وجود جزيئات اليورانيوم هذه، لكنها سمحت للوكالة بالعودة إلى الموقع في يونيو الماضي لأخذ المزيد من العينات وإجراء تحليلات معمقة، في خطوة قد توصلنا قريباً إلى فهم أعمق لما كان يجري خلف أبواب دير الزور المغلقة.

رئيس الوكالة رافائيل غروسي، الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد أن سوريا وافقت على "التعاون بشفافية كاملة لمعالجة الأنشطة النووية السابقة"، ما يفتح الباب أمام إمكانية كشف أسرار ربما كانت تهدد الأمن الإقليمي، وربما العالمي.. وسط أسئلة تطرح.. هل كان هذا المفاعل جزءاً من مشروع نووي عسكري سوري؟ وهل كانت سوريا على وشك امتلاك قدرة نووية؟ أم أننا أمام قصة مفاعلات سرية لم تتجاوز مرحلة التخطيط؟